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Коммунальные учреждения Азербайджана предложено передать иностранным инвесторам на 50 лет

Коммунальные учреждения предложено передать иностранным инвесторам

Ряд учреждений по оказанию коммунальных услуг населению предложено на выгодных условиях передать иностранным инвесторам на основе концессионного соглашения сроком как минимум 50 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, посвященном обсуждению бюджета.

По его словам, этот шаг снизит бремя госбюджета: "Кроме того, государство будет избавлено от рисков выплачивать долги этих компаний. Качество услуг повысится".

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