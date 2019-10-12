Когда монополист ослабевает - СТАТЬЯ

Конкуренция – это важнейший фактор для развития бизнеса в целом и любого из секторов в частности. Отсутствие конкуренции же приводит к многочисленным проблемам, которые влияют на все заинтересованные стороны в бизнесе – потребителей и компании. Одной из причин отсутствия конкуренции является монополизация.

Монополизация любой из сфер бизнеса наносит сильный удар сразу в нескольких направлениях - развитие сектора ввиду того, что монополисту нет необходимости развиваться, не позволяет малому и среднему бизнесу конкурировать, и таким образом страдает качество продукта или услуги и обслуживание клиентов, что, естественно, имеет прямое воздействие на высокие цены.

Международный опыт показывает, что демонополизация рынка приводит к нескольким весьма существенным изменениям :

- падение цен на продукты-услуги в размере до 40 %;

- падение прибыльности монополиста ровно на эту сумму;

- усиление конкуренции;

- повышение качества услуги-продукции в разы ввиду усиления конкуренции и способности малого и среднего бизнеса оперативно реагировать на изменения;

- и естественно, повышение удовлетворенности потребителей

Предлагаю для конкретного примера рассмотреть рынок одного продукта, где имеется один монополист, владеющий примерно 80 % рынка, и 15 мелких и средних компаний, которые делят между собой оставшиеся 20 % рынка.

Поведение монополиста на рынке отличается поверхностным отношением к бизнесу; он совершенно игнорирует такие важнейшие составляющие бизнеса, как стратегия, работа над совершенствованием качества обслуживания, имидж бренда или работодателя. Наряду с этим, у него есть возможность прямого выхода на крупные проекты. Оставшиеся 20 % рынка поделены между 15 компаниями и мелкими предпринимателями, которые ввиду острой конкуренции в прямом смысле слова придушены большим игроком.

Маржи и проценты прибыльности игроков рынка тоже отличаются – монополист «зарабатывает» 40-50 %, в то время как другие игроки, имеющие меньшие куски пирога, имеют маржи в 5-7 %, предоставляя лучшее качество и обслуживание.

Привыкший работать с такой маржой, монополист свою деятельность тоже ведет соответствующим образом : огромные, неэффективные офисы, зарубежные поездки бизнес классом, высокие зарплаты непроизводительным сотрудникам, раздутый штат и т.д.

По каким-то причинам меняется ситуация на рынке и рынок демонополизируется – и главный игрок теряет свое огромное преимущество, будучи вынужден работать по новым правилам, честно и, как говорится, в соответствии с базовыми требованиями бизнеса.

Первым подарком рынку и потребителям будет резкое понижение цен ровно на сумму маржи монополиста – и другие игроки рынки оперативно отреагируют на ситуацию, не меняя свои маржи и увеличивая свои рыночные доли.

В такой ситуации компании, расходы и деятельность которой рассчитаны на минимум 40 % наценки, будет вынуждены пересмотреть ВСЮ свою бизнес-деятельность в самом корне. И мелкий и средний бизнес, как пираньи, в мгновение ока растерзают рынок между собой.

Происходит ли это только в нашей стране? Нет, и этому есть огромное количество примеров в международной практике.

Приведу один пример, о котором я рассказывают на своих тренингах для владельцев бизнесов.

Звезда мирового уровня, компания Johnson&Johnson. Сосудистые эндопротезы этой компании владели более чем 90 % рынка. Параллельно с этим потребители проявляли требовательность к продукции, а конкуренты были агрессивны. Компания игнорировала эти факты, чувствуя свое величие.

В 1997-м года, имея рыночную долю в 95 %, валовая прибыль компании составляла 80 %. Не обращая внимания на жалобы своих основных потребителей – кардиологов, компания обладала монопольным правом на выпуск товара ввиду приобретенных патентов. Буквально с того момента, как действие патента было приостановлено, компании конкуренту понадобилось 45 дней, чтобы получить 70 % рынка. И понадобилось всего лишь 2 года, чтобы рыночная доля компании Johnson&Johnson упала с 95 % до 8 %.

Наши местные монополисты, привыкшие действовать в парниковых условиях полной защищенности, и умеющие вести бизнес с широким размахом расходов, не оглядываясь на такие мелочи, как эффективность бизнеса, производительность труда, налаживание долгосрочных отношений с клиентами, мнение потребителей, увидят уроки реального бизнеса буквально в течение первых же двух месяцев.

На самом деле демонополизация— это важнейшая стадия в истории развитии страны, которая состоит из ряда экономических и законодательных мер руководства страны с целью создания конкурентной среды.

Уверен, что уделяя серьезное внимание развитию ненефтяных сфер бизнеса и усилению несырьевой экономики, в скором времени в нашей стране одним из важнейших шагов для либерализации рынков и усиления бизнеса в результате конкуренции будут меры по демонополизации

И у меня есть вопрос сегодняшним крупным игрокам монополистам – как долго вы выдержите конкуренцию с теми малыми и средними компаниями, которых вы сейчас всерьез не воспринимаете?

Фахри Агаев, профессиональный управленец и бизнес-консультант