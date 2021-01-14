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KOBIA: В прошлом году создано 10 новых субъектов МСП

KOBIA: В прошлом году создано 10 новых субъектов МСП В 2020 году в городах Баку, Сумгайыт, Хачмаз и Евлах начали свою деятельность 4 Центра развития МСП
Бизнес
14 января 2021 г. 14:49
KOBIA: В прошлом году создано 10 новых субъектов МСП

В 2020 году в городах Баку, Сумгайыт, Хачмаз и Евлах начали свою деятельность 4 Центра развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана.

В прошлом году этими центрами было проведено около 100 тренингов на различные темы, оказано около 2 500 часов консультационных услуг, которыми воспользовались до 1 200 субъектов МСП, стартапов и новичков в бизнесе.

Также в течение 2020 года центры развития МСП безвозмездно оказали предпринимателям поддержку в подготовке около 150 бизнес-планов.

При поддержке центров развития МСП в 2020 году создано 10 новых субъектов МСП, 4 из которых являются индивидуальными предпринимателями, а 6 - ООО. Вновь созданные субъекты предпринимательства осуществляют деятельность в секторах сельского хозяйства и услуг Губа-Хачмазского экономического района и Сумгайыта.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: Ötən il 10 yeni KOB subyekti yaradılıb

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