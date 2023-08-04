KOBİA объявляет 4-й конкурс грантов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана объявило 4-й грантовый конкурс для финансирования проектов в сферах образования, науки и исследований.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана объявило 4-й грантовый конкурс для финансирования проектов в сферах образования, науки и исследований.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Согласно условиям конкурса, в конкурсе могут участвовать юридические или физические лица, относящиеся к субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства. Проекты должны относиться к одной из вышеназванных областей. Каждый участник имеет право представить только 1 проект в рамках конкурса.

Срок реализации проектов должен укладываться в рамки 3 - 12 месяцев. Проекты, полностью финансируемые другими учреждениями, реализация которых продолжается или завершена, не могут быть представлены

Документы, необходимые для участия в конкурсе, должны быть представлены в полном объеме. Следует учитывать, что выполнение работ, определенных в рамках проекта, должно начаться с 1 декабря. Кроме того, представленные на конкурс документы должны быть составлены на азербайджанском языке.

Объем выделяемых финансовых средств, стоимость суммы финансирования по каждому проекту предусмотрена в размере максимум 20 тыс. манатов.

Прием проектной документации будет осуществляться с 09:00 14 августа до 18:00 13 сентября 2023 года.