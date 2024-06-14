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Госдоля в Bakı Mərmər Qranit выставлена на продажу

Госдоля в Bakı Mərmər Qranit выставлена на продажу Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила инвестиционный конкурс по продаже госдоли ООО Bakı Mərmər Qranit, расположенного в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
Бизнес
14 июня 2024 г. 12:33
Госдоля в Bakı Mərmər Qranit выставлена на продажу

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила инвестиционный конкурс по продаже госдоли ООО Bakı Mərmər Qranit, расположенного в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, для участия в приватизации предприятия претенденты должны представить инвестиционную программу стоимостью минимум 10 млн манатов, а также дать конкретные предложения по созданию не менее 80 новых рабочих мест, внедрению современных технологий в производство, расширению ассортимента продукции.

Общая сумма обязательств предприятия составляет 689 292 маната. Победитель конкурса в течение 30 дней со дня утверждения протокола о результатах должен подписать договор купли-продажи и перечислить средства (не менее 9 500 000 манатов) в государственный бюджет в течение оговоренного срока.

В конкурсе могут принять участие и иностранные инвесторы.

Ознакомиться с госимуществом можно по ссылке https://clck.ru/3BBMzE.

Заявки и предложения претендентов будут приниматься до 8 июля (в рабочие дни с 10:00 до 17:30) в Государственной службе по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 139.

Оценка тендерных предложений будет проводиться в административном здании учреждения 9 июля с 15:00.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Mərmər Qranit” investisiya müsabiqəsinə çıxarılıb

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