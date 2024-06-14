Грузия выпустит коллекционные монеты к Евро2024

Национальный банк Грузии принял решение выпустить золотые и серебряные коллекционные монеты номиналом в пять лари в связи с выходом сборной страны по футболу на чемпионат Европы 2024 года.

Национальный банк Грузии принял решение выпустить золотые и серебряные коллекционные монеты номиналом в пять лари в связи с выходом сборной страны по футболу на чемпионат Европы 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинский регулятор.

В разработке эскиза монет участвовала Федерация футбола Грузии. Отмечается, что каждая деталь дизайна монеты взята из символики национальной сборной.

На одной стороне монет будет изображено лого сборной, Георгий Победоносец и надпись "Я есть Грузия", а на второй - дизайн футболок игроков.

Нацбанк Грузии отмечает, что выпуск коллекционных монет планируется к концу текущего года.