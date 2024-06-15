Министр: Всемирный экономический форум высоко оценил наши стартапы

В докладе Всемирного экономического форума "IDEA: Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана" высоко оценены достигнутые Азербайджаном позитивные результаты по созданию благоприятной среды для стартапов и инноваций.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".
"Среди реформ, которые служат реализации целей социально-экономического развития нашей страны, особо подчеркивается важность привлечения иностранных инвестиций, стимулирования частного сектора, цифровизации и документов, принятых в этих областях. Эти результаты свидетельствуют об эффективной реализации реформ, проводимых в направлении улучшения деловой среды, поддержки конкурентоспособной экономики и применения современных решений", - написал он.
Dünya İqtisadi Forumunun (@wef) "IDEA: Azərbaycanın rəqəmsal iqtisadiyyatına investisiya" hesabatında #Azərbaycan-ın #startap-lar və innovasiyalar üçün əlverişli mühitin yaradılmasında əldə etdiyi müsbət nəticələr yüksək qiymətləndirilib. Ölkəmizin sosial-#iqtisadi inkişaf… pic.twitter.com/zwXRkbtzKn