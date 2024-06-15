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Министр: Всемирный экономический форум высоко оценил наши стартапы

Министр: Всемирный экономический форум высоко оценил наши стартапы
Бизнес
15 июня 2024 г. 14:00
Министр: Всемирный экономический форум высоко оценил наши стартапы

В докладе Всемирного экономического форума "IDEA: Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана" высоко оценены достигнутые Азербайджаном позитивные результаты по созданию благоприятной среды для стартапов и инноваций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"Среди реформ, которые служат реализации целей социально-экономического развития нашей страны, особо подчеркивается важность привлечения иностранных инвестиций, стимулирования частного сектора, цифровизации и документов, принятых в этих областях. Эти результаты свидетельствуют об эффективной реализации реформ, проводимых в направлении улучшения деловой среды, поддержки конкурентоспособной экономики и применения современных решений", - написал он.

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Версия на английском языке Minister: World Economic Forum praises Azerbaijan’s startups
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Dünya İqtisadi Forumu startaplarımızı yüksək qiymətləndirib"

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