Министр: Всемирный экономический форум высоко оценил наши стартапы

В докладе Всемирного экономического форума "IDEA: Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана" высоко оценены достигнутые Азербайджаном позитивные результаты по созданию благоприятной среды для стартапов и инноваций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"Среди реформ, которые служат реализации целей социально-экономического развития нашей страны, особо подчеркивается важность привлечения иностранных инвестиций, стимулирования частного сектора, цифровизации и документов, принятых в этих областях. Эти результаты свидетельствуют об эффективной реализации реформ, проводимых в направлении улучшения деловой среды, поддержки конкурентоспособной экономики и применения современных решений", - написал он.