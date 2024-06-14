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Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş

Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках менторской программы провел очередную встречу с победителями третьего конкурса Yüksəliş Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде.
Бизнес
14 июня 2024 г. 19:20
Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках менторской программы провел очередную встречу с победителями третьего конкурса Yüksəliş Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о проделанной в рамках программы работе, полученных в сфере личностного развития новых знаниях, усовершенствовании управленческих навыков и планах на будущее.

Министр экономики высоко оценил работу молодежи ради прогресса Азербайджана, постоянное повышение своих знаний и навыков, и подчеркнул, что уверенно смотрящее в будущее новое поколение является незаменимым капиталом для нашей страны.

Победители конкурса отметили пользу проводимых в рамках менторской программы встреч и подчеркнули, что обмен идеями дал большой стимул для совершенствования их управленческой практики и профессиональных навыков. В соответствии с этим были организованы встречи менторов с представителями государственного и частного сектора, международных консалтинговых компаний, а также проведены интересные дискуссии по различным направлениям.

В целях поддержки личностного развития победителей они были привлечены к обучению и участию в организованном министерством проекте 4SIM Talks. Работа по повышению знаний и навыков по индивидуальным планам развития продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov üçüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

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