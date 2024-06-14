Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 2,4 раза

В январе-мае текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 18 млрд 439 млн 272,4 тыс. долларов США.

В январе-мае текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 18 млрд 439 млн 272,4 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 19,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На экспорт пришлось 11 млрд 138 млн 581 тыс. долларов внешнеторгового оборота, на импорт - 7 млрд 300 млн 691,4 тыс. долларов. За последний год экспорт снизился на 30,9%, а импорт увеличился на 6,75%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 3 млрд 837 млн 889,6 тыс. долларов США, что в 2,4 раза меньше в годовом сравнении.