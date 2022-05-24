KOBİA обсудила с европейскими организациями поддержку совместных проектов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана, Eurochambres и EU4Business провели обсуждения финансовой и технической поддержки совместных проектов.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана, Eurochambres и EU4Business провели обсуждения финансовой и технической поддержки совместных проектов.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Председатель правления организации Орхан Мамедов находится с визитом в Бельгии с целью изучения опыта стран ЕС в сфере микро, малого и среднего предпринимательства, расширения связей с соответствующими организациями в сфере МСБ. В рамках визита он встретился с гендиректором EUROCHAMBRES Беном Баттерсом и представителями EU4Business.



На встрече были обсуждены вопросы оказания финансовой и технической поддержки реализации совместных проектов, возможности участия в проектах, связанных с “зеленой экономикой” и цифровизацией МСБ, стимулирование молодежи и женщин к предпринимательской деятельности, сотрудничество в рамках стартап-проектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.