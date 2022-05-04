О нас
Аудио новости

KOBİA начал прием проектов для представления инвесторам

KOBİA начал прием проектов для представления инвесторам Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики начало прием проектов от субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения инвестиций в местные проекты.
Бизнес
4 мая 2022 г. 17:39
KOBİA начал прием проектов для представления инвесторам

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики начало прием проектов от субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения инвестиций в местные проекты.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, инвестиционные проекты должны охватывать приоритетные направления ненефтяного сектора, предусматривая производство экспортно-ориентированной и импортозамещающей, высококачественной, конкурентоспособной продукции.

Эксперты оценят проекты, проанализируют финансовые показатели проектов, соответствующих приоритетным направлениям, на краткосрочный и долгосрочный периоды и разработают финансовые модели по этим проектам в новой форме.

Окончательные инвестиционные проекты KOBİA представит заинтересованным инвесторам. Субъекты должны заполнить форму обращения (https://bit.ly/3kFMdhL) и направить по адресу [email protected] до 3 июня 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KOBİA investorlara təqdim etmək üçün layihələrin qəbuluna başlayıb

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
2 мая 2022 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi