KOBİA начал прием проектов для представления инвесторам

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики начало прием проектов от субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения инвестиций в местные проекты.

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики начало прием проектов от субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения инвестиций в местные проекты.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, инвестиционные проекты должны охватывать приоритетные направления ненефтяного сектора, предусматривая производство экспортно-ориентированной и импортозамещающей, высококачественной, конкурентоспособной продукции.

Эксперты оценят проекты, проанализируют финансовые показатели проектов, соответствующих приоритетным направлениям, на краткосрочный и долгосрочный периоды и разработают финансовые модели по этим проектам в новой форме.

Окончательные инвестиционные проекты KOBİA представит заинтересованным инвесторам. Субъекты должны заполнить форму обращения (https://bit.ly/3kFMdhL) и направить по адресу [email protected] до 3 июня 2022 года.