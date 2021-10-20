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KOBİA: Бизнесмены из 30 стран хотят участвовать в восстановлении Карабаха

KOBİA: Бизнесмены из 30 стран хотят участвовать в восстановлении Карабаха В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило более 800 заявок от предпринимателей, желающих наладить бизнес на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
20 октября 2021 г. 16:27
KOBİA: Бизнесмены из 30 стран хотят участвовать в восстановлении Карабаха

В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило более 800 заявок от предпринимателей, желающих наладить бизнес на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщил заместитель председателя правления агентства Руфат Атакишиев.

По его словам, около 30% обращений поступило от иностранных инвесторов. Обращения связаны с реализацией инвестиционных проектов, выполнением работ и услуг, то есть в основном проектов на подрядной основе. Эти обращения охватили 236 проектов из 30 стран, в частности из Турции, России, Израиля и Казахстана. "Бизнесмены, подающие заявки, имеют определенные ожидания, среди которых поддержка в выделении земельных участков или объектов, оформлении документов и организационная поддержка для начала деятельности, мониторинга на местах и планирования поездок для оценки территории, применение льгот, поддержка создания специальных зон, участие в государственных тендерах, поддержка в налаживании сотрудничества и координации других услуг".

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Версия на английском языке Businessmen from 30 countries want to participate in Karabakh restoration - agency
Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Qarabağda fəaliyyət göstərmək üçün 30 ölkədən müraciət daxil olub"

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