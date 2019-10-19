​KOBİA поддержало реализацию еще одного бизнес-проекта

В Баку при содействии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) начал работу объект общепита Churros.

Как сообщили Report в KOBİA, в Churros, расположенном на Площади фонтанов, готовят и продают испанскую сладость "churros".

KOBİA оказало консалтинговые и юридические услуги при создании объекта общепита Churros, поддержку в координировании с соответствующими госструктурами и пр.

Планируется расширение сети Churros и создание на других территориях Баку.