​KOBİA поддержало реализацию еще одного бизнес-проекта

В Баку при содействии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) начал работу объект общепита Churros.
Как сообщили Report в KOBİA, в Churros, расположенном на Площади фонтанов, готовят и продают испанскую сладость "churros".
KOBİA оказало консалтинговые и юридические услуги при создании объекта общепита Churros, поддержку в координировании с соответствующими госструктурами и пр.
Планируется расширение сети Churros и создание на других территориях Баку.
Günel AbbasovaАвтор новости