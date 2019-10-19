 Наверх

KOBİA поддержало реализацию еще одного бизнес-проекта

​KOBİA поддержало реализацию еще одного бизнес-проекта

В Баку при содействии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) начал работу объект общепита Churros.

Как сообщили Report в KOBİA, в Churros, расположенном на Площади фонтанов, готовят и продают испанскую сладость "churros".

KOBİA оказало консалтинговые и юридические услуги при создании объекта общепита Churros, поддержку в координировании с соответствующими госструктурами и пр.

Планируется расширение сети Churros и создание на других территориях Баку.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!