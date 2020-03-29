Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) оказало поддержку производству дезинфекторов для рук.

Как сообщает Report, дезинфектор, производимый местной компанией Laric Chemical, предлагается в настоящее время потребителям, учреждениям и предприятиям в тарах емкостью 1 и 5 литров. На предприятии проводится работа и по упаковке продукции в тарах емкостью 400 и 500 мл.

Следует отметить, что компания Laric Chemical с 2017 года занимается производством моющих и чистящих средств.

KOBİA поддерживает инициативы субъектов предпринимательства по удовлетворению потребностей населения в медицинском спирте и дезинфекторов для рук в связи с пандемией коронавируса и в рамках своих полномочий помогает предпринимателям, желающим производить такую продукцию.