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    Ключевые игроки рынка соберутся на конференции Argus в Абу-Даби в седьмой раз

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Независимое ценовое агентство Argus Media проводит 7-ую международную конференцию "Argus Рынок Каспия и Центральной Азии 2019". 

    Как сообщает Report, мероприятие состоится пройдет 30-31 января в Абу-Даби, ОАЭ.

    Конференция традиционно соберет на одной площадке топ-менеджеров крупнейших международных нефтяных, торговых и транспортно-логистических компаний для обсуждения основных тенденций развития рынков нефти и нефтепродуктов Каспия и стран Центральной Азии, рынок Ирана в условиях санкций, трансфертное ценообразование. 

    Ключевыми темами конференции станут такие темы, как экспорт топлива из Казахстана, развитие нефтехимических проектов Каспия и Центральной Азии, увеличение объемов торгов через товарно-сырьевые биржи в регионе.

    В рамках конференции состоится круглый стол с участием представителей российской, белорусской, туркменской и узбекской бирж, а также  будет организована специальная сессия по трансфертному ценообразованию с участием Комитета государственных доходов Республики Казахстан.

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