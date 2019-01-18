Ключевые игроки рынка соберутся на конференции Argus в Абу-Даби в седьмой раз

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Независимое ценовое агентство Argus Media проводит 7-ую международную конференцию "Argus Рынок Каспия и Центральной Азии 2019".

Как сообщает Report, мероприятие состоится пройдет 30-31 января в Абу-Даби, ОАЭ.

Конференция традиционно соберет на одной площадке топ-менеджеров крупнейших международных нефтяных, торговых и транспортно-логистических компаний для обсуждения основных тенденций развития рынков нефти и нефтепродуктов Каспия и стран Центральной Азии, рынок Ирана в условиях санкций, трансфертное ценообразование.

Ключевыми темами конференции станут такие темы, как экспорт топлива из Казахстана, развитие нефтехимических проектов Каспия и Центральной Азии, увеличение объемов торгов через товарно-сырьевые биржи в регионе.

В рамках конференции состоится круглый стол с участием представителей российской, белорусской, туркменской и узбекской бирж, а также будет организована специальная сессия по трансфертному ценообразованию с участием Комитета государственных доходов Республики Казахстан.