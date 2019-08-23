 Наверх

Китай введет дополнительные пошлины на американские товары на $75 млрд

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на американские товары

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном сообщении комитета по тарифам Госсовета.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!