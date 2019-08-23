Китай введет дополнительные пошлины на американские товары на $75 млрд

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном сообщении комитета по тарифам Госсовета.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Дополнительные пошлины нанаименований вступят в силу в полночь по пекинскому временисентября идекабря.Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в% на ввоз китайских товаров объемоммиллиардов долларов ссентября идекабря.