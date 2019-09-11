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Китай освободит от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США

Китай освободит от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США

Китай опубликовал список из 16 категорий товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Эта мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

"С одобрения Государственного совета Комитет по тарифам и сборам публикует первый список товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров. Он вступит в силу с 17 сентября 2019 года", - говорится в документе. Эта мера будет действовать до 16 сентября 2020 года.

Как указывается в заявлении ведомства, товары разделены на две группы: в первую из них вошла креветочная икра, смазочные масла и средства, рыбная мука для кормления скота, лекарственные препараты, медицинские линейные ускорители заряженных частиц и другие наименования. "Уже оплаченные сборы по ним будут возмещены. Соответствующие предприятия-импортеры должны в течение шести месяцев после публикации списка обратиться в таможенные органы", - указывается в заявлении.

Второй список включает в себя некоторые виды смазочных масел, сыворотку для скота и изопарафиновые растворители, однако возмещение средств за оплату дополнительных пошлин по ним производиться не будет. Как отмечается в заявлении ведомства, Комитет по тарифам и сборам продолжит составлять новые списки товаров, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля. В минувший четверг Министерство коммерции Китая объявило, что новый раунд переговоров состоится в начале октября в Вашингтоне.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью 112 млрд долларов, вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом 75 млрд долларов. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины на американские автомобили (25%) и запчасти (5%).

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