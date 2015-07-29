​Китай проведет расследование на фондовых биржах на предмет манипуляций

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Комитет по контролю над ценными бумагами КНР проведет расследование в отношении недобросовестных игроков на фондовых биржах материкового Китая, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил представитель регулятора, власти обещают суровое наказание "недобросовестным продавцам коротких позиций", которые своими действиями могли спровоцировать негативную динамику на биржах в понедельник. Помимо комитета по контролю над ценными бумагами, в проверках принимают участия представители других ведомств, например, министерство общественной безопасности КНР.

"К настоящему времени каких-либо результатов расследований пока не публиковалось", - отмечают местные СМИ.