Китай планирует общенациональную проверку условий для бизнеса

Канцелярия Госсовета КНР планирует провести в апреле инспекцию условий для бизнеса на местах в регионах провинциального уровня.

Канцелярия Госсовета КНР планирует провести в апреле инспекцию условий для бизнеса на местах в регионах провинциального уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

По его данным, Госсовет уже начал изучение общественного мнения по вопросам комфортного ведения бизнеса. В частности, предполагается выявить препятствия для доступа на рынки и выхода с них, ограничения для иногородних предприятий, препятствия для честной конкуренции. Опрос должен также определить эффективность мер государственного регулирования в сфере бизнеса.