Китай и Австралия готовятся к двусторонней свободной торговле

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Меморандум о намерении заключить соглашение о свободной торговле подписали министр торговли и инвестиций Австралии Эндрю Робб и министр коммерции Китая Гао Хучэн. Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, согласно документу, Австралия постепенно отменит тарифы на все товары, импортируемые из КНР, а Китай, в свою очередь, отменит тарифы на "большинство товаров", импортируемых из Австралии.

Стороны также договорились об осуществлении клиринговых операций (международные расчеты, основанные на взаимном зачете платежей за товары и услуги) в Сиднее.

Соглашение позволит Австралии экспортировать 83% предназначенных для Китая товаров и услуг без уплаты таможенных пошлин. В течение 4 лет данный показатель планируется довести до 93%, через 10 лет - до 95%.

Отметим, что 17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Австралии Тони Эбботт также объявили об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.