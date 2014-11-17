Китай и Австралия готовятся к двусторонней свободной торговле

Стороны также договорились об осуществлении клиринговых операций (международные расчеты, основанные на взаимном зачете платежей за товары и услуги) в Сиднее.
Соглашение позволит Австралии экспортировать 83% предназначенных для Китая товаров и услуг без уплаты таможенных пошлин. В течение 4 лет данный показатель планируется довести до 93%, через 10 лет - до 95%.
Отметим, что 17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Австралии Тони Эбботт также объявили об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
News DepartmentАвтор новости
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