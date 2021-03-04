В Баку обсудили перспективы развития экономического сотрудничества Азербайджана и Казахстана

В Посольстве Казахстана в Баку состоялась деловая встреча «Казахстан – Азербайджан: новые горизонты сотрудничества»

В Посольстве Казахстана в Баку состоялась деловая встреча «Казахстан – Азербайджан: новые горизонты сотрудничества», в рамках которой были обсуждены современные экономические приоритеты двух стран, текущее состояние сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах, перспективы их развития в постпандемический период.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-служу посольства, в мероприятии приняли участие Генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев, Генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов, Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса АР Орхан Мамедов, руководство Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), «Торгового дома Казахстана» в Азербайджане, «Торгового дома Азербайджана» в РК, представители государственного сектора, деловых кругов и национальных компаний двух стран.

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов рассказал об антикризисных мерах Правительства страны, содержании общественно-политической и социально-экономической модернизации РК, направленной на повышение качества жизни граждан, построение справедливого общества и эффективного государства, обозначенной в Послании Президента К.Токаева народу Казахстана. Особый акцент был сделан на мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, ревизии Налогового кодекса, приватизации госактивов, стимулирования промышленности и деловой активности. С учетом снижения двустороннего товарооборота с Азербайджаном в условиях пандемии и карантинных ограничений была подчеркнута важность использования всех имеющихся инструментов для его увеличения, расширения номенклатуры товаров, поставляемых на рынки друг друга. Посол отметил, что стабилизация ситуации вокруг Карабаха создает новые условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном и странами Центральной Азии, раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран, участия казахстанских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Генеральный секретарь ТРАСЕКА Асет Асавбаев высоко оценил усилия Азербайджана и Казахстана в создании современной транзитно-транспортной инфраструктуры ТРАСЕКА, рассказал о работе по внедрению цифровых технологий, которые в условиях пандемии позволят повысить его привлекательность.

В своем выступлении глава Бакинского морского порта Талех Зиядов рассказал о дальнейшей синхронизации деятельности морских портов Казахстана и Азербайджана, мерах по модернизации и наращиванию транзитного потенциала порта Алят (Баку).

Говоря о перспективах сотрудничества между деловыми кругами, Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса АР Орхан Мамедов подробно рассказал о механизмах по поддержке азербайджанских предпринимателей и проектах, нацеленных на облегчение ведения отечественного и иностранного бизнеса в стране в период постпандемии. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в сфере МСБ открывает дополнительные возможности для продвижения экспортной продукции на рынках Казахстана и Азербайджана, реализации совместных бизнес- и инвестпроектов, увеличению товарооборота. О.Мамедов поприветствовал готовность казахстанского бизнеса в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Презентуя деятельность «Торгового дома Казахстана» в Азербайджане, его учредитель Руфат Рзаев указал на необходимость налаживания тесных деловых связей между представителями бизнеса двух стран, отметив высокое качество казахстанских товаров, могущих занять свою нишу на азербайджанском рынке. Он также рассказал о планах по организации казахстанской торговой миссии для проведения выставки товаров в Баку после возобновления прямых авиарейсов.

Участвовавшие во встрече казахстанские предприниматели, положительно оценив условия ведения бизнеса в Азербайджане, отметили важность расширения взаимовыгодной кооперации между деловыми кругами двух стран. Выразили мнение, что создание «Делового совета Казахстан-Азербайджан» объединит усилия предпринимателей для увеличения товарооборота, взаимных инвестиций, решения практических и проблемных вопросов. Они также выразили свою заинтересованность в реализации новых бизнес-проектов, в том числе на освобожденных территориях Азербайджана.

В завершении мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями о новых перспективах и возможностях для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Азербайджаном.