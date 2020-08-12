Казахстан разрешил отчуждение акций аэропорта Алматы турецкому холдингу

Компания инвестирует 150 млн долларов США на расширение международного терминала в Международном аэропорту Алматы

Правительство Казахстана разрешило отчуждение 100% акций Международного аэропорта Алматы казахстанской "дочке" турецкого TAV Airports Holding.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующее постановление правительства Казахстана "Об отчуждении стратегического объекта" от 8 августа 2020 года № 508 опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики "Адилет".

"Разрешить компании Venus Airport Investments B.V. совершить сделку по отчуждению 78 414 простых акций акционерного общества "Международный аэропорт Алматы", что составляет 100% размещенных простых акций акционерного общества "Международный аэропорт Алматы", в пользу товарищества с ограниченной ответственностью "ТАВ Казахстан (TAV Kazakhstan)", – говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что турецкий холдинг TAV Airports Holding подписал договор о приобретении 100% акций международного аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital за 415 млн долларов США. Уточнялось, что доля TAV Airports составит не менее 75%, а передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур. Также сообщалось, что компания инвестирует 150 млн долларов США на расширение международного терминала в международном аэропорту Алматы, который будет открыт во II квартале 2022 года.

ТОО "ТАВ Казахстан" зарегистрировано в органах юстиции 10 февраля 2020 года, учредителем является ALMATY AIRPORT INVESTMENT HOLDING B.V. Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире.

Аэропорт Алматы – крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме. В 2019 году аэропорт обслужил 6 млн 422,72 тыс. пассажиров, что на 13% больше показателя 2018 года.

