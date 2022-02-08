Какие сферы бизнеса являются наиболее популярными в Азербайджане?

Большинство людей в современном мире стремятся построить собственный, пусть небольшой и малодоходный бизнес вместо того, чтобы быть рядовым сотрудником в какой-либо компании. В этом смысле граждане Азербайджана не являются исключением. Практически все хот

Большинство людей в современном мире стремятся построить собственный, пусть небольшой и малодоходный бизнес вместо того, чтобы быть рядовым сотрудником в какой-либо компании. В этом смысле граждане Азербайджана не являются исключением. Практически все хотят меньше инвестировать и получать большую прибыль.

Report опросил малых предпринимателей, какие сферы бизнеса являются наиболее популярными в Азербайджане.

Оказалось, что чаще всего начинающие предприниматели предпочитают завозить товары для продажи как онлайн, так и традиционным способом. Ассортимент ввозимых товаров отличается в зависимости от страны-производителя. Например, из соседней Турции закупается в основном одежда, текстиль, из Китая предпочитают ввозить галантерейные товары, украшения, бытовую технику. Другой популярной сферой является общественное питание, в основном, небольшие кафе, закусочные. Игровые клубы, компьютерные залы также не утратили своей актуальности.

Владелец одного из салонов красоты поделился с Report секретами построения своего бизнеса, рассказал о затратах и прибыли: "В целом, все оборудование приобретено в местных торговых объектах, а мебель изготовлена местными мастерами. В зависимости от площади объекта можно рассчитать деньги на ремонт. Вы должны рассчитывать минимум на 10 000 манатов. Если вы арендовали объект, эта цена варьируется в зависимости от расположения и площади. Если посчитать среднемесячный доход от 250 манатов, то можно быть уверенным в годовом доходе в 3 тыс. манатов. На текущий ремонт уйдет около 500 манатов".

Эксперт Эльданиз Амиров считает, что сферы бизнеса, созданные с меньшими затратами, однозначно относятся к микропредпринимательству: "Микропредприниматель, правильно построивший свою деятельность, через некоторое время может вырасти до малого предпринимателя, а затем стать средним предпринимателем. В долгосрочном периоде у него есть шанс стать крупным предпринимателем”.

Он отметил, что можно не вкладывать свои средства в какую-либо сферу, а подключиться к государственной программе самозанятости: “Для этого необходимо иметь статус безработного и обратиться в Государственное агентство занятости. Он получает необходимое оборудование и может приступать к деятельности".

По словам эксперта, поддержку микро, малым и средним предпринимателям в Азербайджане оказывает Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), которое проводит бесплатные тренинги для микропредпринимателей, оказывает им помощь в написании бизнес-плана: “Центры поддержки МСП действуют в 21 регионе нашей республики. Кроме того, в 29 городах и регионах республики созданы офисы KOB dostu. Они оказывают помощь тем, кто хочет построить бизнес, микропредпринимателям“.