Какие государственные органы регулируют цены на товары и услуги?

Политика регулирования цен, направленная на сбалансирование интересов как производителей, так и потребителей, осуществляется под контролем государства и под управлением соответствующих органов в Азербайджане, как и во многих других странах.

Политика регулирования цен, направленная на сбалансирование интересов как производителей, так и потребителей, осуществляется под контролем государства и под управлением соответствующих органов в Азербайджане, как и во многих других странах.

Как сообщает Report, регулирование цен со стороны государства имеет стратегическую цель для общества и формирует государственную ценовую политику. В ряде стран мира, с целью регулирования цен на некоторые товары и услуги, действуют соответствующие структуры и институты. В Азербайджане государство регулирует цены на более чем 50 товаров и услуг.

В настоящее время в Азербайджане государственное регулирование цен в различных сферах осуществляют три органа:

• Кабинет министров

• Тарифный совет

• Министерство цифрового развития и транспорта

Кабинет министров регулирует цены на услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, оплату за парковку автотранспортных средств, тарифы обязательного медицинского страхования, ветеринарные и фитосанитарные услуги, плату за пользование государственным жилищным фондом и другие вопросы.

Тарифный совет регулирует цены на бензин марки «Aİ-92», дизельное топливо, электроэнергию, природный газ, воду, теплоснабжение, экзамены по приему студентов и поступлению на государственную службу, а также определяет верхний предел цен на лекарственные препараты, прошедшие государственную регистрацию.

Министерство цифрового развития и транспорта регулирует цены на проезд в метро и автобусах, услуги телефонной связи, железнодорожные и морские транзитные перевозки, грузовые и пассажирские перевозки воздушным транспортом на территории страны и другие услуги. Согласнo указу Президента страны от 2 сентября 2023 года, полномочия по регулированию цен в сфере транспорта и связи передано от Тарифного совета Министерству цифрового развития и транспорта.

Цены на бензин марки «Aİ-95», сжиженный природный газ, сжатый газ (CNG), кокс, тепловую энергию и теплоснабжение для категории «не население» являются свободными и регулируются на основе спроса и предложения.

Подробная информация о товарах и услугах, регулируемых вышеупомянутыми органами, представлена в таблице: