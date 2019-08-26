Богатейшие люди мира за день потеряли $14 млрд

Десять самых богатых людей планеты в пятницу потеряли свыше 14 миллиардов долларов из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.

Как передает Report, подсчеты произведены РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 богатейших людей мира.

Самые большие потери отмечаются у главы и основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Его состояние сократилось на 3,25 миллиарда долларов за день, а с начала года потери достигли 15,7 миллиарда долларов, при этом он остается самым богатым человеком мира с состоянием в 109 миллиардов долларов.Потери основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google - Alphabet Inc. - Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета составили от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов.

Что касается 24 российских миллиардеров, входящих в индекс BBI, то их совокупные потери за один день составили около двух миллиардов долларов. Самые большие потери отмечены у совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова (384 миллиона долларов) и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (300 миллионов долларов). Однако были и те, кому удалось увеличить состояние. Так, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние за день на 137 миллионов долларов, а бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко - на 128 миллионов.Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов. На этом фоне биржи США упали на 2,5-3%, а падение на европейских фондовых рынках составило в среднем 1%.Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.