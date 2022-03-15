Как отразятся антироссийские санкции на импорт автомобилей в Азербайджан?

”Поскольку в Азербайджан из России импортируется достаточно автомобилей иностранного производства, влияние антироссийских санкций на автомобильный рынок Азербайджана неизбежно". Об этом, комментируя Report влияние российско-украинской войны на имп

”Поскольку в Азербайджан из России импортируется достаточно автомобилей иностранного производства, влияние антироссийских санкций на автомобильный рынок Азербайджана неизбежно".

Об этом, комментируя Report влияние российско-украинской войны на импорт автомобилей в Азербайджан, заявил представитель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (AADA), эксперт по автомобильному рынку Эйюб Алиев.



По его мнению, в случае продолжительности антироссийских санкций цены на собранные в России автомобили иностранных марок могут в Азербайджане вырасти в пределах 700 манат.



"К примеру, легковые автомобили марки “Hundai”, ввозимые в Азербайджан из России, могут быть импортированы в нашу страну непосредственно из Южной Кореи. Просто импорт из России обходился и дешево, и быстро. Доставка из Кореи может занять до 90 дней. То же самое можно сказать и о легковых автомобилях марки "Рено". Эти машины можно завезти из Франции или Румынии немного дороже и с опозданием", - отметил эксперт.



По мнению эксперта Вюсала Ширмамедова, благодаря успешной политике добрососедства, проводимой Азербайджаном, санкции против России окажут незначительное влияние на цены на импортируемые в Азербайджан запчасти: "Если брать в целом, то подорожание энергоносителей затронет все сферы производства. Но я думаю, что это не тот процесс, который ожидается в ближайшие дни. То есть, если война затянется, возможно подорожание запчастей. У нас чаще используются малогабаритные легковые автомобили, но техника сельскохозяйственного назначения, преимущественно, российского производства. Можно уверенно сказать, что все это не отразится на нашей стране, поскольку мы проводим сбалансированную политику”.



Напомним, что после начала боевых действий в Украине ряд автомобильных брендов решил прекратить сотрудничество с Россией.