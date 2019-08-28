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К исследованию внутреннего рынка в Азербайджане могут быть привлечены иностранные компании

К исследованию внутреннего рынка в Азербайджане могут быть привлечены

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса приступило к приему заявок по исследованию внутреннего рынка, которое будет проводиться при господдержке. 

Как сообщили Report в Агентстве, исследованием внутреннего рынка по заказу Агентства займутся местные и зарубежные юридические и физические лица, в том числе консалтинговые компании. 

Сегодня в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса состоялось мероприятие, призванное проинформировать местных и иностранных юридических и физических лиц об исследованиях внутреннего рынка. На мероприятии, организованном с участием представителей местных и зарубежных консалтинговых компаний, была предоставлена подробная информация о требованиях и критериях оценки внутреннего рынка, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

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