К исследованию внутреннего рынка в Азербайджане могут быть привлечены иностранные компании

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса приступило к приему заявок по исследованию внутреннего рынка, которое будет проводиться при господдержке.

Как сообщили Report в Агентстве, исследованием внутреннего рынка по заказу Агентства займутся местные и зарубежные юридические и физические лица, в том числе консалтинговые компании.

Сегодня в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса состоялось мероприятие, призванное проинформировать местных и иностранных юридических и физических лиц об исследованиях внутреннего рынка. На мероприятии, организованном с участием представителей местных и зарубежных консалтинговых компаний, была предоставлена подробная информация о требованиях и критериях оценки внутреннего рынка, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.