    Издательский дом NARGIS открыл новую выставку "Winter in Azerbaijan"

    Бизнес
    • 04 декабря, 2025
    • 19:08
    Издательский дом NARGIS открыл новую выставку Winter in Azerbaijan

    Приближается сезон Нового года, а вместе с ним возвращается и традиционный "Gingerbread City"! Выставка "Winter in Azerbaijan" открыла свои двери 1 декабря в Port Baku Mall. В этом году инсталляция вдохновлена полумесяцем и восьмиконечной звездой на флаге Азербайджана. Если хотите ощутить праздничное настроение, то не пропустите это событие!

    Издательский дом NARGIS регулярно организует масштабные мероприятия, охватывающие различные сферы общественной жизни. Обычно проводимая в праздничные дни, эта выставка представляет миниатюрные модели бакинских достопримечательностей, а также атрибуты, связанные с азербайджанскими обычаями и традициями. Идея проекта принадлежит главному редактору журнала NARGIS Ульвие Махмуд.

    Выставку подготовят профессиональные кондитеры и архитекторы Азербайджана. Макет, выполненный в форме полумесяца и восьмиконечной звезды, отразит символы и богатое культурное наследие нашей страны. Особое внимание будет уделено международной презентации композиции, что станет сильным импульсом для популяризации нашей культуры за рубежом.

    Команда NARGIS выражает благодарность ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО "Азерпочт", ЗАО "Бакинский метрополитен", Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, Операционной компании "Baku City Circuit", службе доставки "Wolt", MasterCard, ООО "Push30", учебному центру "Miniboss Business School", ООО "Medsol", магазину "Kidsberry", учебному центру "Glodemia", ООО "iTicket", кафе "The Attack" и кафе-пекарне "a"Nanas" за оказанную поддержку.

    Мы выражаем особую благодарность торговому центру Port Baku Mall за предоставленную площадку для проведения выставки.

    Открытие выставки состоялось 1 декабря, и она будет открыта для посещения до 15 января 2026 года. Вход на выставку свободный.

