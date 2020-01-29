Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии покупает вертолетный бизнес компании Мамута в Швейцарии

Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo подписал контракт на покупку швейцарской вертолетной компании Kopter Group AG у Lynwood Investments (связана с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте холдинга. Сумма сделки составляет 185 млн долларов, закрыть ее планируется в первом квартале 2020 года.

Kopter Group AG была основана в 2009 году в Швейцарии. Изначально она носила название Marenco SwissHelicopter, но в 2018 году компанию переименовали. Главной разработкой Kopter является вертолет SH09 с одним двигателем.

В Leonardo отметили, что благодаря разработкам швейцарской компании холдинг сможет усилить свои позиции на рынке вертолетостроения. Вертолет SH09 идеально подходит для новой линейки продуктов Leonardo, говорится в сообщении. Инженерные наработки швейцарской компании позволят разрабатывать новые технологические решения.