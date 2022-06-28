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Италия вернула экспортированный азербайджанскими компаниями фундук

Италия вернула экспортированный азербайджанскими компаниями фундук Италия вернула фундук, ранее экспортированный в эту страну азербайджанскими компаниями.
Бизнес
28 июня 2022 г. 19:16
Италия вернула экспортированный азербайджанскими компаниями фундук

Италия вернула фундук, ранее экспортированный в эту страну азербайджанскими компаниями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию производителей и экспортеров фундука Азербайджана.

Согласно сообщению, причиной возврата является неправильное соблюдение местными фермерами условий хранения, что привело к загрязнению продукции афлатоксинами.

Интересно, что в последние дни на рынках Баку наблюдается резкое снижение цен на фундук в скорлупе. В ассоциации не исключают, что партии продукции из Европы были направлены на реализацию на внутреннем рынке, что и стало причиной удешевления фундука. В ведомстве также отмечают, что в этом году в Европе, а также в Турции, основной стране, из которой страны ЕС импортируют фундук, отмечается высокая урожайность. Кроме того, российско-украинская война создала проблемы с логистикой. Поэтому вывести азербайджанский фундук на европейский рынок, найти клиентов становится все сложнее. Все это приводит к падению цен на фундук.

Как сообщили Report в пресс-службе ООО "Группа компаний Вейсалоглу", в связи с окончанием сезона на складах остался небольшой запас продукции: “В связи с этим мы ввели максимальную (в 4 раза) скидку на продукт, чтобы этот продукт не залежался на прилавках".

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