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ISW : Путин готовит экономику РФ к длительной войне в Украине

ISW : Путин готовит экономику РФ к длительной войне в Украине Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что президент России Путин готовит экономику РФ к длительной войне и создает условия финансовой поддержки российской армии.
Бизнес
2 июля 2022 г. 09:56
ISW : Путин готовит экономику РФ к длительной войне в Украине

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что президент России Путин готовит экономику РФ к длительной войне и создает условия финансовой поддержки российской армии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на УНИАН.

Власти Российской Федерации готовят экономику страны к "особым обязательствам", в частности, для поддержки так называемых "спецопераций", как Кремль называет и войну в Украине, считают эксперты ISW.

В частности, как отмечают аналитики, на рассмотрение Госдумы РФ внесена поправка в федеральные законы о поддержке вооруженных сил России, которая предусматривает "введение особых мер в экономической сфере", обязывающие российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские так называемые "специальные и антитеррористические операции".

"Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на обеспечение "специальных военных операций" и позволит Кремлю менять контракты работников и условия труда, например, заставлять работников работать ночью или в дни государственных праздников", — сообщают в ISW.

В поправках отмечается, что "специальная военная операция", которая, по словам российских пропагандистов продолжается в Украине, обнаружила дефицит поставок, в том числе материалов, необходимых для ремонта военной техники.

Аналитики ISW заметили сигналы того, что РФ принимает меры для интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Украине в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям РФ.

Ранее бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов заявил, что именно крах экономики России может привести к победе украинской армии, которая с каждым днем увеличивает свой потенциал. По его словам, трагедия уже пошла по всей экономике РФ, а к концу 2022 года она будет более ощутимой.

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Версия на английском языке ISW: Putin is likely mobilizing the Russian economy and industry to sustain the ongoing war effort 
Версия на азербайджанском языке ISW: “Putin Rusiya iqtisadiyyatını Ukraynada uzunmüddətli müharibəyə hazırlayır”

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