Иран назначил представителя по расширению торговли с Азербайджаном

В ходе видеоконференции были рассмотрены возможности, риски и проблемы, стоящие перед двусторонней торговлей

Торговая, промышленная, горнодобывающая и торговая палата Ирана провела в Тегеране конференцию в видеоформате на тему "Коммерческие возможности и возможности Иран-Азербайджан".

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

На мероприятии приняли участие глава иранско-азербайджанской торговой палаты Хоссейн Пир-Моаззен, представители торговых палат из других провинций Ирана, а также официальные лица и бизнесмены, активно участвующие в торговле между двумя странами. В ходе видеоконференции были рассмотрены возможности, риски и проблемы, стоящие перед двусторонней торговлей, последние события в регионе, возможности сотрудничества и расширения торговых и финансовых связей между соседними странами.

Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Алиреза Разм-Хоссейни назначил генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Мохаммада Резу Пурмохаммади представителем по расширению торговли с Азербайджаном.