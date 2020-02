Инвестиционная среда в Азербайджане: возможности, достижения, недостатки - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Одним из основных источников обеспечения экономического развития каждой страны являются инвестиционные потоки. За последнее время в Азербайджане предпринимаются серьезные меры по улучшению бизнес-среды, стимулированию возможностей привлечения инвестиций. Благодаря этому Азербайджан дважды занимал лидирующие позиции в отчетах Doing Business 2009 и Doing Business 2019, а в отчете Doing Business 2020 был назван одной из 20 самых реформаторских стран. Эксперты сходятся во мнении о том, что отчет Doing Business представляет исключительную значимость с точки зрения привлечения в страну иностранных инвесторов. Так, лидирующие позиции нашей страны по уровню проводимых реформ могут привлечь иностранных инвесторов.

Продвижение Азербайджана в "Глобальном отчете о конкурентоспособности" также оценивается специалистами как крупное достижение благодаря реформам, проводимым для привлечения в страну иностранных инвестиций.

Так, в "Глобальном отчете о конкурентоспособности", обнародованном в рамках Давосского экономического форума, Азербайджан занимал в 2006-2007 годах 64-е место, а в 2017-2018 годах поднялся в рейтинге 137 стран до 35-го места. В 2019 году наша страна заняла 2-е место в мире по "Уровню электроснабжения населения", 3-е место по "Бремени государственного регулирования" и "Упрощенного найма иностранных работников", 5-е место по "Уровню ответственности правительства за перемены", 8-е место - по "Количеству дней, необходимых для начала бизнеса" и 10-е место по "Долгосрочной стратегии правительства".

В 2019 году в экономику страны было инвестировано 13,5 миллиарда долларов США. На конференции, посвященной итогам первого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы", президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: "Азербайджан - весьма привлекательная страна как для иностранных, так и местных инвесторов. Часть этих инвестиций составляют государственные вложения. И это естественно, потому что пока еще государственные инвестиции играют важную роль в росте экономики. Особенно если учесть, что еще многое предстоит сделать в связи с инфраструктурными проектами. Поэтому и государственные, и местные, и иностранные компании вложили в нашу страну средства в размере 13,5 миллиарда долларов США. Считаю, что это очень высокий результат".

Глава государства подчеркнул, что в 2020-м и последующих годах основными целями намечено стремительное развитие перерабатывающей промышленности, образующей высокую добавленную стоимость.

Изучив тенденции, наметившиеся за последнее время в инвестиционной среде, Report поинтересовался мнением экономистов об инвестиционном потенциале и финансовой привлекательности Азербайджана, сложившимся в стране инвестиционном климате, приоритетных вопросах в данной сфере, имеющихся проблемах и недостатках.

По мнению эксперта-экономиста Парвиза Гейдарова, для роста притока иностранных инвестиций в ненефтяной сектор весьма важно применение льгот: "Инвестиции - щепетильная тема во всем мире. Страны, подобно Азербайджану вступившие на путь развития, стремятся к повышению инвестиционной притягательности, а все потому, что без инвестиций невозможно развитие. Именно благодаря иностранным инвестициям Азербайджан достиг нынешнего уровня развития.

Если бы в 1994 году не был заключен "Контракт века", то есть не были бы созданы соответствующие условия для притока иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор, наша страна отстала бы в развитии как минимум лет на 10-15. Именно благодаря созданию благоприятных условий для иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор ныне стратегические валютные резервы Азербайджана значительно превышают сумму внешнего государственного долга, и вкупе с тем, что до 2015 года курс маната превосходил курс доллара и ныне стабильно держится на уровне 1,7, страна превратилась в инвестора и начала вкладывать в экономику Грузии, Турции, России и иных стран. Но есть один щепетильный аспект. Иностранные инвесторы заинтересованы в получении быстрого дохода. Именно поэтому они предпочитают вкладывать средства в сырьевые сферы, позволяющие вложить средства, добыть сырье и тут же сбыть его. Они не склонны к созданию каких-либо предприятий в стране, инфраструктуры в перерабатывающей отрасли и организации совместных предприятий по производству продукции и ее реализации от имени другой страны на внутреннем, либо внешнем рынке. Для того, чтобы привлечь иностранного инвестора к этим сферам, необходимо создать в стране благоприятную инвестиционную среду.

За последние годы в Азербайджане на государственном уровне проводится масштабная работа по улучшению инвестиционной среды. В частности, для привлечения иностранных инвесторов в не-нефтяной сектор вводятся налоговые послабления, применяются льготы в иных сферах. Однако, статистические показатели говорят о снижении объемов иностранных инвестиций в Азербайджане. Это свидетельствует о достаточном вложении иностранных инвестиций в нефтяной сектор и том, что основная цель теперь состоит в направлении инвестиционного потока в не-нефтяной сектор. В настоящее время в стране преобладают прямые государственные инвестиции и вложения финансовых средств местных предпринимателей.

Эксперт-экономист Парвиз Гейдаров: "Для роста потока иностранных инвестиций в ненефтяной сектор было бы уместно применить еще больше льгот".

Для роста потока иностранных инвестиций в ненефтяной сектор было бы уместно применить еще больше льгот, вплоть до полного освобождения на определенное время от налогов иностранных инвесторов, вкладывающих средства в ненефтяной сектор страны. Скажем, создать им полную свободу действий на 3-5 лет. Создать свободные экономические зоны в различных регионах. Необходимо организовать такие условия, чтобы предприниматель, вступающий на азербайджанский рынок, был уверен в том, что в течение 3 лет его либо полностью освободят от уплаты налогов, либо же эти выплаты составят минимум. Надо позволить предпринимателю построить здесь соответствующую инфраструктуру, получить доход, а затем принести доход и нам. Так, например, если ранее 75% доходов по нефтяным контрактам получали иностранные инвесторы, то ныне 75% этих доходов приходится на долю Азербайджана и 25% - на долю иностранных инвесторов. Применяя такой механизм, мы можем наращивать иностранные инвестиции и в ненефтяной сектор".

Отметим, что в прошлом году иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было вложено средств на сумму 5188,9 млн манатов. 4344,7 млн манатов (83,7%) из них - это средства, вложенные инвесторами из Великобритании, Люксембурга, Турции, Швейцарии, США, Японии, Малайзии, России, Ирана, Норвегии и Франции.

По его мнению, одна из главных проблем в инвестиционной среде Азербайджана состоит в том, что местные банки не финансируют реальный сектор. Они направляют свои средства на потребительские кредиты. А все потому, что получить быстрый доход в реальном секторе невозможно. Для долгосрочных инвестиций банк или предприниматели не знают наверняка, останется ли стабильной экономическая ситуация, скажем, не изменится ли курс маната. С другой стороны, у банков нет средств для долгосрочного кредитования. Неверно утверждение о наличии у банков достаточных средств для финансирования реального сектора. Банку значительно выгоднее потребительские кредиты, поскольку они краткосрочны и имеют большую скорость оборота. Во всем мире потребительские кредиты превосходят бизнес-кредиты. Отсутствие достаточного кредитования банками реального сектора говорит о голодании экономики страны, а это уже очень серьезный вопрос.

В Азербайджане учетная ставка Центробанка весьма незначительно влияет на процентную ставку банков по общим кредитам. В 2018 и 2019 годах ЦБА снизил учетную ставку с 15% до 7,5%, но проценты по банковским кредитам снизились лишь на 5%. Это говорит об отсутствии прямой связи между Центробанком и другими банками. Бизнес-круги не могут позволить себе дорогие кредиты, поскольку весьма рискованно организовывать производство, получать прибыль и выплачивать кредит банку, учитывая довольно высокий процент по кредиту. Как известно, банк дает долгосрочные кредиты на бизнес-проекты под довольно высокий процент. А это сопряжено с рисками для предпринимателя. К примеру, рискованной сферой является сельское хозяйство. Банк хочет быть уверен в том, что деньги, выделенные в кредит, будут возвращены. Выход в данной ситуации видится в том, чтобы учетная ставка ЦБА прямо влияла на процентные ставки других банков. А такое возможно лишь в том случае, когда ресурсы Центробанка играют существенную роль в финансовых средствах банков. Однако в настоящее время источником финансовых средств банков являются вклады граждан и заемные средства, полученные ими от зарубежных финансовых институтов".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал частные банки к более активному участию в экономическом развитии страны: "Частные банки должны придавать импульс нашему экономическому развитию. Они не должны заниматься только зарабатыванием денег. Они должны осознавать свою ответственность. Государство предоставило им возможность для деятельности, выдало лицензию. Если в этих банках возникнут какие-то проблемы, то лицензия будет аннулирована. В последнее время были аннулированы лицензии многих банков. Они будут лишены этих возможностей. Поэтому должны подходить ответственно. Никаких сюрпризов не должно быть. Им необходимо отдавать предпочтение бизнес-кредитам. Я отметил это на совещании, посвященном итогам года. Вновь прослеживается та же тенденция. Предпочтение отдается потребительским кредитам. Конечно, это очень легко. Выдает потребительский кредит и получает процент. Но банковский кредит нужен для экономики страны, реального сектора, создания рабочих мест. Поэтому еще раз даю указание Центральному банку и соответствующим министерствам, в том числе Кабинету министров, взять это под контроль и регулярно информировать меня о том, какова процентная доля бизнес-кредитов и потребительских кредитов. Мониторинг должен быть постоянным".

По мнению замдиректора ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Kapital" Наримана Ягубова, в Азербайджане необходимо развивать инвестиционную инфраструктуру.

Замдиректора ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Kapital" Нариман Ягубов: "Для формирования инвестиционной среды в стране необходима инвестиционная инфраструктура".

"Для формирования инвестиционной среды в стране необходима инвестиционная инфраструктура. В настоящее время в Азербайджане эта инфраструктура относительно слаба. Одним из ключевых условий для прихода иностранных инвесторов в нашу страну является интеграция Азербайджана в международные депозитарные системы, такие, например, как Euroclear или Clearstream. Иностранный инвестор должен хранить свои бумаги в хранилище, которому он доверяет. К сожалению, мы пока не интегрированы в международные депозитарии. Такие страны, как Россия, Казахстан и Украина уже интегрированы в них, что облегчило приток иностранных инвесторов.

Другой нюанс заключается в финансовой грамотности. Есть несколько финансовых инструментов, куда направляют свои средства инвесторы, и основной среди них - банковские депозиты. В качестве альтернативы несколько сложнее разместить средства на рынке акций или облигаций. После выпуска облигаций SOCAR рынок облигаций несколько оживился. Люди ощутили, что это такое. С другой стороны, своевременная выплата доходов укрепила доверие граждан к облигациям. Вместе с тем эмитенты осознали, что финансирование посредством облигаций выгодно. Тем не менее, вопрос финансовой грамотности в стране по-прежнему актуален.

Третий важный аспект для привлечения иностранного инвестора состоит в формировании фондового рынка. Рынок акций в Азербайджане довольно слабый. Несмотря на то, что торгуются несколько банковских акций, количество акций в свободном обращении (free float) незначительно и не создает активного рынка. Чтобы обеспечить активность фондового рынка, свободно торговаться должны как минимум 25-30% акций компании. При наличии у компании 100 миллионов акций, она должна свободно торговать хотя бы 25-30 миллионами из них. А в Азербайджане пока нет таких компаний. Для развития фондового рынка необходимо обеспечить выход на IPO ряда ведущих компаний, предоставить им льготы (налоговые или иные послабления).

Четвертый нюанс лежит в законодательной плоскости. Наряду с адаптацией азербайджанского рынка к международным стандартам с законодательной точки зрения, должны быть упрощены и некоторые иные требования. Ни для кого не секрет, что по уровню развития наш рынок не в состоянии тягаться с рынками Европы и США. Реформы в законодательной сфере способны оказать благотворное влияние на процесс интеграции Азербайджана в международные финансовые рынки.

Что касается банковского сектора, то каналов трансмиссии данного сектора невелико. Основная деятельность банковского сектора сводится к кредитованию рынка. А для кредитования важен фактор прозрачности предприятия. При выдаче банком бизнес-кредита учитывается "белая бухгалтерия" и своевременная отчетность. Таким образом, прозрачность рынка и своевременная отчетность предприятий снизит банковские риски и соответственно проценты по кредитам. Это поспособствует более интенсивному финансированию банками реального сектора.

В Азербайджане наиболее активны в плане вложения инвестиций такие страны, как Турция, и в некоторой степени Грузия, Россия, а также ряд европейских стран. Но слабость инфраструктуры и недостаток финансовых инструментов не позволяют прийти на наш рынок крупным иностранным инвесторам. Поэтому рынок должен быть несколько глубже. Наша финансовая система должна быть интегрирована в международную финансовую систему".