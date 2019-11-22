Посол: Индийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном

В Баку прошел бизнес-симпозиум "Азербайджан-Индия" в связи с визитом представителей Конфедерации индийской промышленности в страну.

Как сообщает Report, мероприятие открыл посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

"Индийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. В состав делегации входят компании, действующие в сфере туризма, торговли, образования и энергетики. Азербайджан является 4-й по счету важной страной в экспорте Индии (5,5%). Есть много возможностей для сотрудничества в области фармацевтики, информационных технологий и пр. В прошлом году в Азербайджан прибыло 40 тысяч туристов из Индии. Эта цифра растет из года в год", - сказал посол.