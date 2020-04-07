Индия разрешила экспорт помогающих при коронавирусе лекарств

Власти Индии на фоне пандемии коронавируса сняли ограничения на экспорт противомалярийного средства гидроксихлорохин и парацетамола, которые, как предполагается, помогают инфицированным справиться с COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая гуманитарные аспекты этой пандемии, было решено, что Индия будет выдавать лицензии на парацетамол и гидроксихлорохин в соответствующих количествах всем соседним странам. Мы также будем поставлять эти важнейшие лекарства некоторым странам, которые особенно сильно пострадали от этой пандемии", - сказал официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.

В конце января Индия в связи с распространением коронавируса приостановила экспорт всех видов индивидуальной защиты, включая одежду и маски, используемые для защиты людей от переносимых воздухом частиц. Позже были приостановлены поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который, предположительно, может быть эффективным средством в борьбе с новым коронавирусом.

"Как и любое ответственное правительство, наша первая обязанность - обеспечить наличие достаточных запасов медикаментов для удовлетворения потребностей нашего собственного народа. Для обеспечения этого были приняты некоторые временные меры по ограничению экспорта ряда фармацевтических продуктов. Была проведена комплексная оценка возможных потребностей при различных сценариях развития событий. После подтверждения наличия медикаментов на все возможные непредвиденные случаи, предусмотренные в настоящее время, ограничения были в значительной степени сняты", - добавил А.Шривастава.

Заявление МИД Индии прозвучало через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен решением индийских властей запретить экспорт гидроксихлорохина.Ранее минздрав Индии сообщил, что число заболевших коронавирусом в Индии по данным на утро понедельника составляет 4 421 человек, скончались 114 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.