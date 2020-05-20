Индекс мировой торговли ВТО упал до рекордного минимума

Индекс мировой торговли Всемирной торговой организации (ВТО) упал до самого низкого показателя с момента запуска индикатора в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", сейчас он составляет 87,6 при базовом значении 100. Объем мировой торговли за год сократился на 32%.

Больше всего пострадали продажи автомобилей, где индекс сократился до 79,7. Серьезно упали индексы перспективных экспортных заказов, контейнерных перевозок, авиаперевозок. Стабильными остаются индексы сельскохозяйственного сырья и электронных компонентов — 95,7 и 94 соответственно.

Напомним, что ВТО прогнозировал спад мировой торговли до 32% из-за пандемии. По данным организации, он превысит снижение от кризиса 2008–2009 годов. ВТО фиксировала спад еще в конце 2019 года.