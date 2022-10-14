Импортеры автомобилей в Азербайджане выгодно используют снижение курса евро

Лица, занимающиеся автомобильным бизнесом в Азербайджане, стали активно ввозить автомобили из Европы. Исследование, проведенное Report, показало, что в первую очередь это связано с ослаблением обменного курса евро в последние месяцы. Таким образом,

Лица, занимающиеся автомобильным бизнесом в Азербайджане, стали активно ввозить автомобили из Европы.



Исследование, проведенное Report, показало, что, в первую очередь, это связано с ослаблением обменного курса евро в последние месяцы.



Таким образом, импортеры автомобилей а Азербайджане предпочитают покупать автомобили напрямую из Европы по относительно низкой цене, а не направляются в соседнюю Грузию, сухопутная граница с которой закрыта из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Разумеется, речь идет о подержанных автомобилях.



По словам одного из таких импортеров автомобилей Теймураза Набиева, в настоящее время ввозить автомобили из Европы стало дешевле, чем из США: «Раньше мы привозили из США автомобили с двигателем до 2000 кубических сантиметров. С прошлого года появились проблемы с логистикой, увеличились затраты. Поэтому мы начали привозить автомобили только из Европы. Снижение курса евро также сильно повлияло на цены. Раньше 1 евро был равен 1,9- 2 маната, а сейчас курс составляет 1,6-1,7 манатов. В основном мы привозим автомобили из Германии, Бельгии и Польши. Для этого мы не пересекаем территорию России».



По словам предпринимателя, есть и другие преимущества завоза автомобилей из Европы: «У нас в Европе есть свои люди. Они самостоятельно могут выбрать автомобиль, осмотреть его и потом купить. Для этого мы просматриваем сайты объявлений, а также сотрудничаем с их автосалонами. Мы не оплачиваем покупку автомобиля заранее. На грузинском рынке ситуация другая. Автомобиль мы не видим, покупка осуществляется онлайн. Деньги перечисляются до прибытия автомобиля. Поэтому никогда не знаешь, какой сюрприз вас ждет, когда машину доставят. Поэтому сейчас, можно сказать, почти никто не покупает машину в Грузии».



Т.Набиев отметил, что легковые автомобили из Европы привозят посредством морского или большегрузного транспорта: «Есть люди, которые имеют в наличии 4-5 такого транспорта, они привозят автомобили два раза в месяц. Каждый такой грузовой транспорт вмещает 8 автомобилей. Стоимость перевозки одного автомобиля из Европы в Азербайджан таким способом составляет 600–1000 евро. Это зависит от того, в каком городе находится автомобиль. Бывает так, что автомобиль привозят к перевозчику на эвакуаторе. За каждый километр взимается дополнительно 2 маната».



Представитель общественного объединения «Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана» (AADA) и эксперт по автомобильному рынку Эйюб Алиев отметил, что, хотя машины европейского производства пользуются популярностью у покупателей, автомобили производства стран Восточной Азии также имеют своих поклонников: «В целом, по спросу лидируют автомобили Германии, Японии, Китая и Южной Кореи. Это касается как новых, так и подержанных автомобилей. Например, немецкие автомобили остаются востребованными даже несмотря на старый год выпуска. Люди, выбирающие малобюджетную машину, в основном обращают внимание на экономичность, дешевые запчасти и комфорт. Люди, относящиеся к среднему классу, часто отдают предпочтение кроссоверам. Мы это замечаем, в основном, при покупке китайских автомобилей. А люди высокого достатка выбирают автомобили, произведенные в Германии, Японии, а иногда и в Южной Корее».