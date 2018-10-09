Импорт риса из Казахстана в Азербайджан возрос в три раза

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ За последние два года Азербайджан усиленно наращивает закупки казахстанского риса.

Как сообщает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, в прошлом году экспорт казахстанского риса в Азербайджан вырос в пять раз, до 2 тыс. тонн, в текущем рост – в три раза, до 6 тыс. тонн.

Отмечается, что Азербайджан и Украина помогли восполнить потери казахстанских рисоводов, чей экспорт в этом году упал на 10%. В эти страны было реализовано риса в объёме по 6 тыс. тонн. При этом если Украина закупала рис по 339 долларов за тонну, то Азербайджан – по 459 долларов (в 1,6 раза дороже средней цены всех поставок за тонну, или 282 доллара).

Среди стран – импортёров казахстанского риса значатся также: Кыргызстан, Афганистан (по 1 тыс. тонн), Монголия (1,6 тыс. тонн).