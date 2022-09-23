О нас

Импорт образовательного оборудования будет освобожден от таможенных пошлин сроком на два года

Импорт образовательного оборудования будет освобожден от таможенных пошлин сроком на два года Планируется освободить от таможенных пошлин сроком на два года оборудование, импортируемое в Азербайджан для образовательных целей.
Бизнес
23 сентября 2022 г. 12:38
Импорт образовательного оборудования будет освобожден от таможенных пошлин сроком на два года

Планируется освободить от таможенных пошлин сроком на два года оборудование, импортируемое в Азербайджан для образовательных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Тахир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Только в 2020 году за импорт этих оборудований было выплачено около 3 млн манатов таможенных пошлин, около 600 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС). Это решение позволит школам импортировать больше товаров по более низкой цене", - отметил он.

Депутат Вугар Байрамов же отметил, что средние общеобразовательные школы не занимаются импортом, потому что у них нет прав на непосредственные импортные операции: "Непосредственные импортеры этой продукции - предприниматели. Поэтому в законодательстве "школы" должны быть заменены "предпринимателями", импортирующими соответствующую продукцию. Это позволит предпринимателям пользоваться льготами при импорте данной продукции".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana təhsil avadanlıqların idxalı 2 il müddətinə gömrük rüsumundan azad ediləcək

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi