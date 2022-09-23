Импорт образовательного оборудования будет освобожден от таможенных пошлин сроком на два года

Планируется освободить от таможенных пошлин сроком на два года оборудование, импортируемое в Азербайджан для образовательных целей.

Планируется освободить от таможенных пошлин сроком на два года оборудование, импортируемое в Азербайджан для образовательных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Тахир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Только в 2020 году за импорт этих оборудований было выплачено около 3 млн манатов таможенных пошлин, около 600 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС). Это решение позволит школам импортировать больше товаров по более низкой цене", - отметил он.

Депутат Вугар Байрамов же отметил, что средние общеобразовательные школы не занимаются импортом, потому что у них нет прав на непосредственные импортные операции: "Непосредственные импортеры этой продукции - предприниматели. Поэтому в законодательстве "школы" должны быть заменены "предпринимателями", импортирующими соответствующую продукцию. Это позволит предпринимателям пользоваться льготами при импорте данной продукции".