Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ За семь месяцев текущего года импорт мебели из Беларуси в Азербайджан увеличился в 2 раза.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Косько.

По его словам, предприятия концерна «Беллесбумпром» за пятилетку увеличили объемы производства мебели более чем в два раза до BYN320 млн.

Как рассказал Михаил Косько, за семь месяцев текущего года на 50% выросли также объемы экспорта мебели в страны дальнего и ближнего зарубежья.

В частности, география поставок белорусской мебели охватывает более 20 стран.

«В текущем году в 4 раза выросли отгрузки мебели в Польшу, более чем в 3 раза - в Украину и Румынию, в 2 раза - в Азербайджан, Италию, Словению. Также нарастили поставки в Грузию и Австрию, прошли первые отгрузки мебели в Сербию», - отметил Михаил Косько.

47 предприятий, входящих в состав концерна «Беллесбумпром», изготавливают более 35% всей мебели, которая производится в Беларуси.