Импорт гуманитарной помощи в Азербайджан увеличился на 20%

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджан в течение января-июня этого года поставлено гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи на 23 353,72 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,85% или 3 867,25 тыс. долларов.

Также зарегистрирован рост в экспорте. За отчетный период гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи экспортировано на сумму 152,89 тыс. долларов, это в годовом сравнении означает рост на 93,29 тыс. долларов или в 2,6 раза.