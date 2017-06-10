Импорт автомобилей в Азербайджан вырос на 19%

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае этого года в Азербайджан ввезено 2 657 автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 424 единицы или на 18,99% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В отчетный период ввоз моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или больше людей, включая водителей, вырос на 4 единицы или 12,5% до 36, легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей – на 301 единиц или 15,5 до 2 240, моторных транспортных средств для перевозки грузов – на 143 единиц или 70,1% до 347, моторных средств специального назначения уменьшилось на 24 единицы или 41% до 34 единиц.