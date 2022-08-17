Илон Маск заявил о намерении приобрести футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla заявил, что намерен приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla заявил, что намерен приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию Маск разместил во вторник в Twitter.

"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", - написал предприниматель. Таким образом он прокомментировал другую свою публикацию, которая касалась его взглядов на внутриполитическую обстановку в США.

"Манчестер Юнайтед" был основан в 1878 году, свое нынешнее название получил в 1902 году. Является одним из наиболее популярных и успешных футбольных клубов в мире. За свою историю команда 20 раз выигрывала английскую премьер-лигу, трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов (впоследствии - Лиги чемпионов). На данный момент владельцами клуба является семейство Глейзеров из США.