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Илон Маск заявил о намерении приобрести футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

Илон Маск заявил о намерении приобрести футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla заявил, что намерен приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".
Бизнес
17 августа 2022 г. 06:47
Илон Маск заявил о намерении приобрести футбольный клуб Манчестер Юнайтед

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla заявил, что намерен приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию Маск разместил во вторник в Twitter.

"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", - написал предприниматель. Таким образом он прокомментировал другую свою публикацию, которая касалась его взглядов на внутриполитическую обстановку в США.

"Манчестер Юнайтед" был основан в 1878 году, свое нынешнее название получил в 1902 году. Является одним из наиболее популярных и успешных футбольных клубов в мире. За свою историю команда 20 раз выигрывала английскую премьер-лигу, трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов (впоследствии - Лиги чемпионов). На данный момент владельцами клуба является семейство Глейзеров из США.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask “Mançester Yunayted” futbol klubunu alıb

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