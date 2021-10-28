Илон Маск вложит средства в миссию человека на Марс

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен вложить средства на полет человека на Марс

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен вложить средства в полет человека на Марс.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал он на своей странице в Twitter.

Так он ответил на публикацию журналиста газеты The Washington Post Кристиана Дэвенпорта о том, что в случае введения продвигаемого демократами США "налога для миллиардеров", выплат Маска и главы компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по высадке человека на Марс. При этом предполагается, что вырученные благодаря налоговой инициативе средства будут направлены на финансирование социальной и экономической повестки администрации президента США Джо Байдена.