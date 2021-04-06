Илон Маск разбогател за сутки на 6 млрд долларов

Он занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса

Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов США благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов США. Он занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов США.

Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.

Акции Tesla в понедельник подорожали на 4,4% — до 691,05 доллара США, при этом в ходе предварительных торгов рост достигал 8%. В пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.