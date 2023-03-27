Илон Маск назначил на новую должность главу Starlink Azerbaijan

Илон Маск, владелец американских компаний Tesla и SpaceX, основал новую компанию в Южной Корее.

Илон Маск, владелец американских компаний Tesla и SpaceX, основал новую компанию в Южной Корее.

Как сообщает Report, компания Starlink Korea была зарегистрирована 8 марта.

Новую компанию возглавит Лорен Эшли Дрейер, генеральный директор SpaceX по бизнес-операциям. Он также является законным представителем ООО Starlink Azerbaijan, созданного в прошлом году в Азербайджане.

Напомним, что Starlink Azerbaijan расположен по юридическому адресу - город Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября, дом 15, квартира 140, уставный капитал составляет 100 долларов США.