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Илон Маск назначил на новую должность главу Starlink Azerbaijan

Илон Маск назначил на новую должность главу Starlink Azerbaijan Илон Маск, владелец американских компаний Tesla и SpaceX, основал новую компанию в Южной Корее.
Бизнес
27 марта 2023 г. 16:13
Илон Маск назначил на новую должность главу Starlink Azerbaijan

Илон Маск, владелец американских компаний Tesla и SpaceX, основал новую компанию в Южной Корее.

Как сообщает Report, компания Starlink Korea была зарегистрирована 8 марта.

Новую компанию возглавит Лорен Эшли Дрейер, генеральный директор SpaceX по бизнес-операциям. Он также является законным представителем ООО Starlink Azerbaijan, созданного в прошлом году в Азербайджане.

Напомним, что Starlink Azerbaijan расположен по юридическому адресу - город Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября, дом 15, квартира 140, уставный капитал составляет 100 долларов США.

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Версия на английском языке Elon Musk appoints head of Starlink Azerbaijan to new position
Версия на азербайджанском языке İlon Mask "Starlink Azerbaijan"ın rəhbərinə yeni vəzifə verib

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