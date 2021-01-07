О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните

Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните "В отчете Doing Business Всемирного банка, - наверное, граждане помнят, - информация о нескольких странах была неточной".
Бизнес
7 января 2021 г. 18:36
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
Ильхам Алиев

"В отчете Doing Business Всемирного банка, - наверное, граждане помнят, - информация о нескольких странах была неточной".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Несколько месяцев назад Всемирный банк сообщил, что рейтинг этих стран будет пересмотрен, в этом списке был и Азербайджан. Таким образом, был проведен пересмотр, и наш рейтинг был повышен, потому что ранее подсчеты были проведены неправильно. Не знаю, по каким причинам, это другой вопрос. Но согласно новому рейтингу, в программе Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 28-м месте среди 190 стран. Вот основание для тех, кто выражает недовольство нашей работой, типов, элементов, которые ничего не смыслят в экономике. Это говорит Всемирный банк. Бизнес-климат, инвестиционный климат, проводимые реформы отмечаются Всемирным банком. Кроме того, Азербайджан включен в десятку самых реформаторских стран. Поэтому я и говорю, так называемые "экономисты", экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, откройте глаза, посмотрите и замолкните. А то какой-то выскочка будет нас учить: "неправильно ведут экономику, так да сяк". Возьмите прочтите, если можете читать", - отметил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Xaricdə və burada banlayan dırnaqarası iqtisadçılar dilinizi qoyun qarnınıza”

Новости партнеров

Самое важное

Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
7 января 2021 г. 13:27
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
7 января 2021 г. 13:17
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
6 января 2021 г. 01:26
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
5 января 2021 г. 17:49
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
5 января 2021 г. 16:18
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
5 января 2021 г. 15:19
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
5 января 2021 г. 15:16
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
5 января 2021 г. 15:04
Видеокадры из Азыхской пещеры
ВидеоВидеокадры из Азыхской пещеры
4 января 2021 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi