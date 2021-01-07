Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните

"В отчете Doing Business Всемирного банка, - наверное, граждане помнят, - информация о нескольких странах была неточной".

"В отчете Doing Business Всемирного банка, - наверное, граждане помнят, - информация о нескольких странах была неточной".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Несколько месяцев назад Всемирный банк сообщил, что рейтинг этих стран будет пересмотрен, в этом списке был и Азербайджан. Таким образом, был проведен пересмотр, и наш рейтинг был повышен, потому что ранее подсчеты были проведены неправильно. Не знаю, по каким причинам, это другой вопрос. Но согласно новому рейтингу, в программе Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 28-м месте среди 190 стран. Вот основание для тех, кто выражает недовольство нашей работой, типов, элементов, которые ничего не смыслят в экономике. Это говорит Всемирный банк. Бизнес-климат, инвестиционный климат, проводимые реформы отмечаются Всемирным банком. Кроме того, Азербайджан включен в десятку самых реформаторских стран. Поэтому я и говорю, так называемые "экономисты", экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, откройте глаза, посмотрите и замолкните. А то какой-то выскочка будет нас учить: "неправильно ведут экономику, так да сяк". Возьмите прочтите, если можете читать", - отметил глава государства.