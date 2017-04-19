Илькин Велиев: В рамках Бакинского шопинг-фестиваля возвращено более 300 тыс. манатов

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В рамках Бакинского шопинг-фестиваля зарегистрировано 400 счет-фактур и возвращено НДС на сумму более 300 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам заместитель министра налогов Илькин Велиев.

И. Велиев отметил, что готовится очередной рабочий план по налогооблагаемой базе: "Работы будут обнародованы после завершения".

Напомним, что Бакинский торговый фестиваль будет проходить с 10 апреля до 10 мая.

Вчера министр культуры и туризма Абульфас Гараев заявил, что со дня начала фестиваля министерство налогов вернуло покупателям свыше 350 тыс. манатов.