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IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы Шведская торговая сеть IKEA выкупила 11 840 акров (4 450 га) лесного массива в штате Джорджия (США), чтобы сохранить уникальную экосистему и не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности.
Бизнес
31 января 2021 г. 14:51
IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

Шведская торговая сеть IKEA выкупила 11 840 акров (4 450 га) лесного массива в штате Джорджия (США), чтобы сохранить уникальную экосистему и не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, IKEA купила землю в бассейне реки Альтамахи.

В компании заявили, что стараются вести бизнес ответственно и верят, что нужно восстанавливать больше лесов, чем используется на производстве.

IKEA купила эту территорию у экологической организации, лесной массив является домом для более чем 350 видов растений и животных. В том числе для находящейся под угрозой черепахи-гофер и сосны болотной. До появления европейцев в Северной Америке эта сосна занимала более 90 млн акров от Виргинии до Флориды, в Джорджии сосновые леса доминировали на юге штата. Сейчас же осталось менее 4% этих лесов, существовавших ранее.

В шведской компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

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