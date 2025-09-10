ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Хумай Ахмедбейли: KOBIA оказывает поддержку развитию женского бизнеса

    • 10 сентября, 2025
    Хумай Ахмедбейли: KOBIA оказывает поддержку развитию женского бизнеса

    В Азербайджане наблюдается рост числа женщин-предпринимателей, государство оказывает им всестороннюю поддержку.

    Как передает Report, об этом заявила главный специалист Отдела международного сотрудничества Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Хумай Ахмедбейли на мероприятии в рамках 13-ого заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По ее словам, для эффективного экономического и социального развития необходимо использовать весь потенциал женщин в обществе. В Азербайджане наблюдается рост числа женщин-предпринимателей, проявляющих активный интерес к созданию малого бизнеса и самозанятости.

    "Агентство реализует меры по поддержке женского предпринимательства, включая образовательные мероприятия, тренинги и семинары. В 2024 году почти 300 женщин-предпринимателей и женщин, планирующих открыть бизнес, воспользовались обучением и консультациями в Центрах развития, входящих в структуру агентства", - отметила Ахмедбейли.

    По ее словам, женщины получают поддержку для участия в специализированных выставках и ярмарках для продвижения своей продукции. Также предоставляются гранты и стартап-сертификаты, освобождающие предпринимателей от налогообложения на прибыль в течение трех лет. 

    "Развитие женского предпринимательства в сочетании с поддержкой молодежи играет ключевую роль в продвижении устойчивой экономики и инноваций в регионе. С правильной поддержкой - доступом к финансированию, наставничеством и связями с рынком - женщины-предприниматели могут оказывать реальное влияние на экономику и окружающую среду", - добавила Ахмедбейли.

    Humay Əhmədbəyli: KOBİA qadın sahibkarlığının inkişafına dəstək göstərir

    Лента новостей